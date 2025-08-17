تقارير مصورة

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني وسط استمرار حرب التجويع

تستمر حرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الكيان الصهيوني، وسط استهداف مباشر للمدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي تقريرها الإحصائي، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أنّ المستشفيات استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 47 شهيدًا و226 جريحًا، إضافةً إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة نتيجة حرب التجويع المفروضة على السكان.

كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء من بين منتظري المساعدات الإنسانية إلى 1,938 شهيدًا.

تفاصيل حصيلة الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة حتى الساعة نتابعها في الرسالة التي وافانا بها الزميل عماد عيد.

المصدر: موقع المنار