عربي وإقليمي

العدوان الصهيوني على غزة يتواصل

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ681 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد العديد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر الأحد، وتابعت: “وصل إلى مستشفى العودة خلال 24 ساعة 20 إصابة، بينها سيدتان، جرّاء قصف الاحتلال جنوبي وادي غزة وسط القطاع، وتم تحويل 5 حالات إلى مستشفى الأقصى”، وأضافت: “نفذ جيش الاحتلال ثلاث عمليات نسف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليتي نسف في شمال غربي مدينة خان يونس، وأفادت باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين جرّاء قصف من طائرات مسيّرة إسرائيلية في محيط المستشفى المعمداني بمدينة غزة. وعُرِف من الشهداء: قسام سامي أبو نحل، ومحمد هاني جندية، ومحمد إبراهيم شمالي، وصالح أنور زيارة، وعمر رزق أبو كميل. وتابعت: “قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم وسط مدينة خان يونس”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن 61,897 شهيدًا، و155,660 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

ومن بين الشهداء 10,362 شهيدًا، و43,619 إصابة سُجّلوا بعد تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار 2025.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام