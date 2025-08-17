عربي وإقليمي

شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مساء السبت قرية المغير شرق رام الله في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم السبت، استشهاد الشاب “حمدان موسى محمد أبو عليا” (18 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء السبت، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشاب أبو عليا فأصابته في ظهره، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

يذكر أن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، قد هاجموا القرية و قرية أبو فلاح، مساء السبت وأحرقوا مركبات و غرفاً زراعية، و قطعوا زيتون واعتدوا على عدد من المنازل فيها. كما اقتحم المستوطنين سهل “مرج سيع” الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، حيث تصدى لهم الأهالي.

وفي تصريح صحفي، أكّد رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا أنّ هناك تكامل بين جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه ضدّ الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أنّ جميع المستوطنين هم عناصر في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

و كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت اليوم السبت، أمراً عسكرياً بالاستيلاء على نحو 9418 دونماً من أراضي قريتي المغير ومرج الرام شرق رام الله، في محيط بؤرة “ملاخي هشلوم” ومستوطنة “كوخاف هشاحر”.

و شهدت مدن وبلدات متفرقة في الضفة الغربية، مساء يوم السبت، اقتحامات واعتداءات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، تسببت في حالة من التوتر والهلع بين الفلسطينيين.

ففي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيرزيت وأبو شخيدم وبرهام شمال المدينة، إضافة إلى بلدتي سلواد وكوبر وقرية كفر عين، وانتشرت في الأحياء.

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال المدخل الشرقي للمدينة، وانتشرت في منطقتي صوفين ومسجد الفاتح، وأطلقت قنابل صوتية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات محدودة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية، ونفذت عمليات تمشيط واسعة داخل الأحياء. وفي شمال غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين قرب جدار مستوطنة “شافي شمرون”، حيث رشقوها بالحجارة، ما ألحق أضراراً بعدد منها.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

و وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو/ تموز الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

وتصعد قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم واقتحاماتهم لمدن ومناطق الضفة الغربية منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة أدى إلى استشهاد وإصابة نحو 216 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: وكالات