دولي

بوتين: ناقشت مع ترامب سبل إحلال السلام في أوكرانيا على “أساس عادل”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمتهما سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا “على أساس عادل”.

وأضاف بوتين في حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو، غداة اللقاء في ولاية ألاسكا، أن القمة مع ترامب جاءت “في الوقت المناسب” وكانت “مفيدة للغاية”، وفق ما نشره الكرملين.

وأكد الرئيس الروسي أن مثل هذه المفاوضات المباشرة على هذا المستوى لم تُجرَ منذ فترة طويلة، مضيفًا: “لقد أتيحت لنا الفرصة لتوضيح موقفنا بهدوء وبالتفصيل”.

وشدد بوتين على أن “المحادثات كانت صريحة وجوهرية للغاية، وهي في رأيي تقرّبنا من القرارات اللازمة”.

المصدر: أ.ف.ب.