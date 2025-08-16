لبنان

وزير العمل محمد حيدر يجول في بلدات الجنوب مؤكدًا على الوحدة الوطنية

جال وزير العمل محمد حيدر، يرافقه رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية عنقون، على بلدات مغدوشة وطنبوريت، حيث كان في استقباله رجال دين وحشود من الأهالي، إضافةً إلى المجالس البلدية والمخاتير والفعاليات الاجتماعية، الذين رحبوا به معبّرين عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تحمل أبعادًا وطنية ووحدوية.

واستهلت الجولة بزيارة إلى راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، المطران إيلي بشارة حداد، حيث قدّم له التهاني بالعيد، قبل أن يتوجّه إلى دارة النائب ميشال موسى في مغدوشة الذي رافقه في الجولة.

وفي كلمة ألقاها أمام الأهالي، شدّد الوزير حيدر على أن هذه الجولة تأتي لتأكيد المؤكّد في عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم الدينية.

واختتمت الجولة بالتشديد على أن لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بتكاتف جميع أبنائه.

المصدر: موقع المنار