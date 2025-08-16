لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعى العلامة السيد عباس الموسوي

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى عموم المسلمين واللبنانيين عضو هيئته الشرعية، سماحة العلامة السيد عباس علي الموسوي، عن عمر ناهز 81 عامًا، قضى معظمه في التدريس والتأليف وتفسير القرآن الكريم وشرح نهج البلاغة وتبليغ الأحكام الشرعية.

وأشار المجلس إلى أن تقبّل التعازي بالفقيد الراحل يتم اليوم في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، من الساعة الخامسة حتى السابعة عصرًا.

وتُقام مراسم الصلاة على جثمان العلامة الموسوي في بلدته النبي شيت صباح غدٍ الأحد، فيما ستُقام مراسم التشييع في بيروت يوم الاثنين في موعد يحدد لاحقًا، على أن يُوارى الثرى في النجف الأشرف.

وفي بيان نعيه، ذكّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بتفاني العلامة الراحل في القضايا الفكرية والشرعية، ودفاعه عن مصالح شعبه ومؤسساته، إضافة إلى وصاياه الثمينة لعائلته ووطنه.

المصدر: موقع المنار