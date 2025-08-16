دولي

ألاسكا تجمع بوتين وترامب: نحو صفقة تُنهي حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّه اتفق مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا، مشيراً إلى استعداد موسكو للعمل على ذلك وإنهاء الصراع القائم.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب بعد محادثات بين الجانبين في ألاسكا: «أتفق مع الرئيس الأميركي، لقد تحدث عن هذا اليوم، وهو أنّه بالطبع يجب ضمان أمن أوكرانيا، ونحن مستعدون للعمل على هذا».

وأضاف: «نحن مقتنعون بأنّه من أجل أن تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب القضاء على جميع الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تمت مناقشتها تكراراً».

وأشار الرئيس الروسي إلى «رغبة الإدارة الأميركية وترامب شخصياً في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله»، مضيفاً: «أقمنا أنا وترامب علاقات عمل وثقة ممتازة. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنّه بالمضي قدماً في هذا المسار، يمكننا التوصل، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إلى نهاية للصراع في أوكرانيا».

وأعلن أنّه «تمّ الاتفاق على العديد من النقاط، لكن لم يتبقَّ سوى القليل جداً. بعضها ليس بهذه الأهمية».

كما وصف الوضع الراهن في أوكرانيا بأنّه «مأساة وألم كبير بالنسبة لنا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حدّ لهذا الأمر».

ودعا بوتين كييف والعواصم الأوروبية إلى «نظرة بناءة» وعدم وضع «أي عقبات» أو «محاولة عرقلة التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات الخفية»، مشدداً على أنّ «إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي».

وقال: «أتوقع أن تصبح الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها اليوم مرجعاً ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، بل ستمثل أيضاً بداية لاستعادة العلاقات البراغماتية العملية بين روسيا والولايات المتحدة».

ترامب: على زيلينسكي عقد صفقة

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي أنّه «قد يزور العاصمة الروسية موسكو لعقد اللقاء المقبل مع بوتين»، واصفاً المحادثات بأنّها كانت «مثمرة للغاية».

وردّاً على سؤال حول إمكانية عقد الاجتماع المقبل في موسكو، قال: «في المرة القادمة في موسكو؟ اقتراح مثير للاهتمام. ربما يكون الأمر كذلك، سنرى».

وأكد ترامب أنّه يتطلع إلى «عقد مزيد من اللقاءات المثمرة بين الولايات المتحدة وروسيا»، مشيراً إلى أنّ «لدينا على مدى هذه السنوات اجتماعات جيدة ومثمرة… ونأمل أن يستمر الأمر كذلك في المستقبل».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّه «تمّ التفاوض على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي والتدابير الأمنية وتبادل الأراضي»، وقال: «هناك بند أو اثنان مهمان يجب الاتفاق عليهما ويمكن تحقيق ذلك».

وأضاف: «نصيحتي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن يعقد صفقة… وسيُنظم اجتماع له مع بوتين وربما أنا أيضاً».

من جهةٍ أخرى، أفاد ترامب بأنّه «بسبب ما حدث اليوم لا أعتقد أنّني مضطر للتفكير في زيادة محتملة في الرسوم الجمركية على الصين».

وصباحاً، أعلن الكرملين انتهاء المحادثات بـ«الصيغة الضيقة» بين الرئيسين الروسي والأميركي.

