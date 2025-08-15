دولي

ترامب عشية قمة ألاسكا مع بوتين: لن يعبث معي

قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، شدد ترامب على أنه”لن يتعرض للترهيب من جانب بوتين”، مؤكداً أن أي اتفاق حول أوكرانيا لن يمر دون مشاركة كييف.

القمة، المقررة صباح الجمعة في قاعدة “إلمندورف” الجوية، ستكون أول زيارة لبوتين إلى دولة غربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، وهي خطوة أثارت قلق العواصم الأوروبية من احتمال فرض تسوية على كييف.

ترامب قال للصحفيين في البيت الأبيض: “أنا الرئيس، وهو لن يعبث معي”، مضيفاً أنه سيعرف خلال الدقائق الأولى إذا كان اللقاء ناجحاً أو فاشلاً، مانحاً القمة احتمال فشل بنسبة 25%. وأكد أنه يسعى لاحقاً لعقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي رفض المشاركة ووصف القمة بأنها “مكافأة” لموسكو.

القمة تأتي فيما تحقق روسيا تقدماً ميدانياً في شرق أوكرانيا، حيث أصدرت كييف أوامر بإجلاء إلزامي للعائلات من مناطق مهددة بالقتال، بالتوازي مع شنها هجمات بطائرات مسيّرة على عمق الأراضي الروسية، أسفرت عن إصابات وحرائق في منشآت نفطية.

في المقابل، رحب بوتين بـ”الجهود الصادقة” من واشنطن لإنهاء القتال، ملمحاً إلى إمكانية أن تمهد المحادثات لاتفاق حول الحد من التسلح النووي. أما في أوروبا، فقد جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمه لزيلينسكي خلال لقاء في لندن، بعد محادثات مشابهة في برلين.

المصدر: يونيوز