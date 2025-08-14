لبنان

الشيخ العيلاني: نؤكد على أهمية سلاح المقاومة في مواجهة العدوانية الصهيونية

أكّد إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني على أهمية سلاح المقاومة في مواجهة العدوانية الصهيونية، وشدّد على “دعمه لحزب الله”، ورفض “المزايدة على دوره في دعم غزة”، وسأل: “ماذا قدّمتم أنتم لغزة؟”.

وجاء كلام الشيخ العيلاني خلال لقاء أُقيم في مسجد الغفران في صيدا، بمناسبة ذكرى انتصار تموز، بحضور ممثّلين عن قوى وأحزاب لبنانية وفلسطينية.

وشارك في الحفل وفود من حزب الله، حركة حماس، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وشخصيات وفعاليات لبنانية وفلسطينية.

بدوره، جدّد ممثّل حركة حماس “العهد بمواصلة المقاومة حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام