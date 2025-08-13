دولي

غواتيمالا | الحكم على ستة مسؤولين بالسجن في قضية حريق أودت بحياة 41 يتيمًا

حكمت محكمة غواتيمالية امس الثلاثاء، على ستة مسؤولين سابقين بالسجن، لدورهم في حريق دار للأيتام عام 2017 أدى إلى مقتل 41 فتاة.

وأدان قاضٍ، المتهمين، بارتكاب جرائم تتراوح بين إساءة استخدام السلطة والقتل غير العمد، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ست سنوات وخمس وعشرين سنة.

ويُعتقد أن الفتيات أشعلن النار في فرشاتهن احتجاجًا على سوء معاملة الموظفين، وقد أغلق الموظفون الأبواب، مما حال دون فرارهن.

وقد هزت هذه المأساة غواتيمالا، مما أثار احتجاجات وتحقيقًا مطولًا واتهامات بالإفلات من العقاب برعاية الدولة.

المصدر: وكالات