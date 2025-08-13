دولي

البرازيل | تسعة قتلى إثر انفجار بمصنع للمتفجرات في جنوب البلاد

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل تسعة أسخاص، ستة رجال وثلاث نساء، إثر انفجار عرضي وقع في مصنع للمتفجرات جنوب البلاد.

ووقع الانفجار في منطقة كوريتيبا، عاصمة ولاية بارانا، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، لويسانا غيمارايش.

وأظهرت صور نشرها عناصر الإطفاء بعد السيطرة على الحريق مساحة شاسعة مليئة بالحطام.

وأعلنت السلطات في بادئ الأمر أنّ الانفجار خلّف تسعة مفقودين قبل أن تؤكّد مقتلهم جميعا.

وقال الكولونيل هادسون ليونسيو تيكسيرا، وزير الدولة للأمن العام، في تصريح للصحافيين “لم يعد هناك أيّ أمل في العثور على ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا في ذلك الموقع”.

واستمرت عمليات البحث تحت الأنقاض ساعات عدة وشاركت فيها فرق من الكلاب البوليسية.

كما نُقل سبعة جرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.

وأوضحت المتحدّثة باسم إدارة الإطفاء، أنّ “منطقة الانفجار دُمّرت بالكامل، في دائرة شعاعها حوالي 1.5 كيلومتر، تضرّرت منازل، تضرّرت مبان، وحدثت موجة صدمة هائلة”.

وقال مسؤولون في شركة إيناكس برازيل، مالكة المصنع، خلال مؤتمر صحافي، إن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.

المصدر: وكالات