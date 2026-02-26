البرازيل | تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين من فيضانات قضى فيها 46 شخصًا

قضى 46 شخصًا على الأقل وفُقد أثر 21 آخرين في فيضانات وانزلاقات تربة نجمت عن أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل، وفق حصيلة جديدة للسلطات.

وتحوّلت الطرق إلى أنهر جارفة، ما تسبب بانزلاقات للتربة وسيول اجتاحت منازل بقاطنيها.

وسُجّلت في مدينة جويز دي فورا 40 حالة وفاة، فيما سُجّلت في أوبا القريبة ست وفيات، وفق حصيلة جديدة لأجهزة الإغاثة.

ويُتوقّع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في جويز دي فورا هذا الأسبوع، وقال عناصر الإطفاء إن من غير المرجح العثور على مزيد من الناجين.

بحسب الإحصاءات الرسمية فإن الأمطار المتساقطة في شباط/فبراير هي الأكثر غزارة خلال شهر واحد في تاريخ جويز دي فورا، المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 540 ألف نسمة.

وشهدت البرازيل في السنوات الماضية سلسلة كوارث مرتبطة بظواهر مناخية متطرفة، من فيضانات إلى موجات جفاف وحر شديد.

وفي العام 2024، قضى أكثر من 200 شخص وتضرر مليونا شخص جراء فيضانات غير مسبوقة في جنوب البرازيل، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد.

وقبل عامين من ذلك، أودت سيول في مدينة بيتروبوليس قرب ريو دي جانيرو بـ 241 شخصا.

ويربط خبراء معظم هذه الأحداث بتداعيات التغير المناخي.

المصدر: وكالة يونيوز