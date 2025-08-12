عربي وإقليمي

قائد ميداني في “سرايا القدس”: العدو الإسرائيلي تلقى ضربة موجعة شرق غزة

أكد قائد ميداني في “سرايا القدس”، يوم الثلاثاء، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربة موجعة خلال توغله شرق مدينة غزة”.

وأوضح القائد الميداني، في بيان صادر عن “السرايا” أنه “بعد انسحاب العدو جزئيًا من مناطق شرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد الوصول إلى مسارح عمليات جرى تجهيزها مسبقًا بعبوات ناسفة أرضية من نوع (ثاقب) و(زلزال)، وكذلك قنابل من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيًا، تبيّن لنا تدمير ما يربو على 52 آلية عسكرية صهيونية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون باستخدام العبوات والقذائف”.

وأضاف القائد الميداني “عاين مجاهدونا حفَرًا وبقايا آليات مصفحة في محيط مسارح العمليات المجهزة مسبقًا”، وأشار إلى أن “ما كانت كاميرات الرصد الخاصة بالسرايا قادرة على توثيقه من عمليات كنا نقوم بالإعلان عنه، أما العمليات التي لم نتمكن من توثيقها فلم يتم الإعلان عنها حتى الآن”.

وتابع القائد الميداني “الكثير من عمليات تفجير الآليات بالعبوات المزروعة مسبقًا لم يُعلن عنها لعدم تمكننا من الوصول إلى أماكنها وتوثيق نتائجها”، وأكد أنه “رغم الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل في شرق غزة، إلا أن جيش الاحتلال تلقى ضربة مؤلمة خلال توغله”، وشدد على “مواصلة قتال العدو الصهيوني، رغم فارق الإمكانيات والحرب غير المتكافئة”.

المصدر: فلسطين اليوم