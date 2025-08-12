دولي

ترامب يمدد لتسعين يوماً الهدنة التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنّه وقّع أمراً تنفيذياً مدّد بموجبه لمدة 90 يوماً الهدنة التجارية مع الصين قبل ساعات قليلة من انقضائها.

وكتب ترامب في منشور على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي أنّ الصين “تواصل اتخاذ إجراءات هامة للاستجابة لمخاوف الولايات المتحدة في مسائل الأمن الاقتصادي والقومي”، مضيفاً أنّه “من الضروري والمناسب الإبقاء على هذه الهدنة حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025”.

وتابع “لقد وقّعتُ لتوّي أمراً تنفيذياً يمدّد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى، سائر البنود الأخرى في الاتفاقية ستبقى كما هي”.

ويؤكّد ترامب بذلك معلومات كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” وشبكة “سي إن بي سي” نقلتاها قبل ساعات عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمّياه.

وتسعى أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للتوصل إلى اتفاق لخفض التوترات التجارية بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على عشرات البلدان.

وتوصل الطرفان في أيار إلى هدنة مدتها 90 يوماً واتفقا الشهر الماضي على إجراء مزيد من المحادثات لتمديدها لما بعد 12 آب.

وحدّد الاتفاق الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية عند 30 في المئة بينما تبلغ نسبة الرسوم التي فرضتها بكين على المنتجات الأميركية 10 في المئة.

وعُقدت جولات عدّة من المفاوضات شارك فيها مسؤولون كبار من الجانبين في لندن وستوكهولم لتجنّب أيّ تصعيد جديد والحفاظ على الهدنة، بدون تمديدها إلى ما بعد 12 آب/اغسطس، وهو الموعد المحدّد لتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة أعلى.

المصدر: مواقع إخبارية