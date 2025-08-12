اقتصاد

هدنة تجارية جديدة بين أميركا والصين.. تجميد الرسوم 90 يوماً

توصّلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق على تمديد تجميد رفع الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً إضافية، وفق تقارير إعلامية أميركية نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض.

جاء الاتفاق قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي، والتي كان من المقرر أن تشهد قفزة في الرسوم الأميركية على السلع الصينية من 30% إلى 64%، ما كان سيعيد المشهد التجاري بين القوتين الاقتصاديتين إلى مستويات شبه مشلولة تشبه الحصار.

من غير الواضح ما هي النسبة التي كانت بكين ستفرضها على الواردات الأميركية في حال فشل المفاوضات، علماً بأن الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 10%.

لكن أي رد صيني كان سيعني تصعيداً مباشراً في حرب الرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي وسّع في الأشهر الأخيرة نطاق الرسوم «المعامِلة بالمثل» على شركاء تجاريين حول العالم، لترتفع معدلات التعرفة الفعلية في أميركا إلى مستويات غير مسبوقة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

كانت الصين، ثاني أكبر مصدر للواردات إلى السوق الأميركية، في قلب هذا التصعيد، كانت زيادة الرسوم ستنعكس مباشرة على تكاليف مئات الشركات الأميركية وسلاسل التوريد، ما كان سيترجم في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين أو استمرار الضغوط التضخمية القائمة.

يمنح الاتفاق الحالي الطرفين نافذة تفاوضية قصيرة، لكنه لا ينهي الخلافات الجوهرية حول التجارة والتكنولوجيا والدعم الصناعي، ومع أن الأسواق قد تستقبل الخبر بارتياح مؤقت، فإن 90 يوماً لا تكفي لمعالجة جذور النزاع، ما يجعل خطر العودة إلى التصعيد قائماً في أي لحظة إذا فشلت المحادثات المقبلة.

المصدر: سي ان ان