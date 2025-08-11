عربي وإقليمي

السوداني يؤكد حرص بغداد على تطوير العلاقات مع إيران ويرعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سعي بغداد الحثيث إلى تطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، والوفد المرافق له، حيث جدد السوداني التأكيد على موقف العراق المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إيران، ورفض كل ما من شأنه تصعيد الصراعات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم العراق للحوار بين واشنطن وطهران.

كما رعى السوداني توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي ولاريجاني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

من جانبه، نقل لاريجاني تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكداً حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما مشروع الربط السككي لنقل المسافرين، إضافة إلى الربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة.

كما التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني صباح الإثنين وقد بحثا التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران.

وتوجّه لاريجاني إلى العراق اليوم، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد بعد تسلّمه منصبه، على أن يتوجّه بعد ذلك إلى لبنان أيضاً في محطته الثانية.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي