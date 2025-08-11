لبنان

استمرار تأثير الكتل الحارة والرطبة في لبنان حتى الجمعة ودرجات الحرارة تتخطى معدلاتها بـ10 درجات

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إجمالًا، مع تشكّل الضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة في الداخل، في حين تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وعلى الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يزيد الشعور بالحرارة.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة

يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة ورطبة، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحوالي 10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية. وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يعزز الشعور بالحرارة. ومن المتوقع أن يبدأ انحسار الموجة تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33 درجة، طرابلس بين 24 و32 درجة، زحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: يُنصح بتجنّب التعرّض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، والحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية، ترافقه نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد من الإحساس بالحرارة. يتكوّن الضباب على المرتفعات، ما يسبب سوء الرؤية أحيانًا.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالًا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار درجات الحرارة في الداخل، وانخفاض طفيف فوق الجبال وعلى الساحل، مع بقاء الرطوبة مرتفعة وزيادة الإحساس بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية، وبقاء الرطوبة مرتفعة على الساحل، وأجواء حارة وخانقة اعتبارًا من المساء.

الخميس: قليل الغيوم إجمالًا، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل، مع استمرار الرطوبة المرتفعة وتشكّل ضباب كثيف أحيانًا على مستويات منخفضة. تنخفض الحرارة بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية.

درجات الحرارة

على الساحل: بين 27 و35 درجة / فوق الجبال: بين 19 و33 درجة / في الداخل: بين 24 و43 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية