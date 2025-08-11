دولي

أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في أيلول المقبل.

وقال ألبانيزي، للصحافيين اليوم، إن “السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية”، مؤكداً أن أستراليا “ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به”.

وأشار إلى أنه تلقى ضمانات من السلطة الفلسطينية بأنه “لن يكون هناك دور لإرهابيي حماس في أي دولة فلسطينية مستقبلية”، مضيفاً أن “هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها”.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إعلان عدد من الدول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المصدر: مواقع إخبارية