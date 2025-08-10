لبنان

أخبار أمنية وحوادث متفرقة

قُتل شخصان وأُصيب آخرون بجروح متفرقة، أحدهم حالته خطرة، خلال إشكال تطوّر إلى اشتباك استخدمت فيه أسلحة فردية، نتيجة خلاف بين أفراد من عائلتَي الدواش وحسنة في بلدة جيرون في أعالي جرود الضنية شمال لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّه “في حين تم نقل الجثتين والجرحى إلى مستشفيات في الضنية وعكار، فإن حالة من التوتر تسود البلدة، وسط مناشدة الأهالي للجيش اللبناني من أجل التدخّل وضبط الوضع”.

ومن جهة ثانية، قُتل عامل سوري إثر سقوطه في حفرة ناتجة عن حفر بئر ارتوازي في بلدة مشمش العكارية.

وأوضحت الوكالة الوطنية أنّ “عناصر من القوى الأمنية ومخفر درك مشمش وفريق الإغاثة والإنقاذ، إلى جانب جرافة تابعة للاتحاد والدفاع المدني، حضروا إلى المكان، حيث عملوا على انتشال الجثة من الحفرة”، وأضافت أنه “بوشر التحقيق مع أحد العمّال السوريين الذين كانوا متواجدين في الموقع، لمعرفة ملابسات الحادث”.

بدورها، أفادت غرفة التحكم المروري “بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح في حادث مروري على طريق المصنع – مفترق الروضة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام