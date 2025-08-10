لبنان

الجيش يشيع شهداء حادثة وادي زبقين في الجنوب والبقاع وبعبدا

شيعَ الجيشُ اللبناني عددا من شهدائه الذينَ قضَوا جراء وقوعِ انفجارٍ اثناءَ كشفِهم على مخزنِ اسلحةٍ وذخائرَ في وادي زبقين جنوب لبنان.

وودع البقاعُ في بلدة مجدلون – بعلبك الشهيد المجند ابراهيم مصطفى، كما ودعت بلدة يونين الشهيد المؤهل اول عباس سلهب.

وفي الجنوب شيعت بلدة دبعال ابنها الشهيد المجند احمد فاضل. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت اقيمت مراسمُ وداعٍ للشهيد المجند محمد شقير في روضة الشهيدين – الغبيري.

هذا وتنتظرُ مدينةُ صور تحديدَ موعدِ تشييعِ ابنِها الشهيد المجند هادي الباي، كما لم يُحدَّد بعدُ موعدُ تشييعِ الشهيد المجند يامن الحلاق ابنِ بلدة قرحة العكارية.

المصدر: موقع المنار