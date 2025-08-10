عاجل

مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف مجدداً المنطقة الواقعة مقابل موقع هرمون عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة يارون جنوبي لبنان بعدد من القذائف الحارقة