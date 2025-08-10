عربي وإقليمي

سموتريتش: فقدت الثقة في نهج نتنياهو

أكد وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسئيل سموتريتش، ضرورة “الاستمرار في الحرب حتى لو كانت الأثمان باهظة”، مشدداً على أنه “يجب أن تتخذ الحكومة قرار الحسم”، حسب تعبيره.

وقال سموتريتش، في فيديو له عبر منصة “إكس” “بعد جلسة الكابينت الأخيرة فقدت الثقة في قدرة رئيس الوزراء ورغبته في قيادة الجيش من أجل تحقيق نصر حاسم في غزة”، مضيفاً أنه “بهذه الطريقة لن يُحسم أمر حماس”.

وتابع “نتنياهو والكابينت استسلموا للضعف وسمحوا للعاطفة بأن تتغلب على العقل وقرروا مرة أخرى الانطلاق في خطوة عسكرية لا تهدف للحسم”.

وأردف أنّ “العملية التي صدّق عليها الكابينت لا تهدف إلى الحسم بل للضغط على حماس للوصول إلى صفقة جزئية”.

وأوضح وزير مالية الاحتلال، أن إسرائيل “دفعت أثماناً باهظة لكنها حققت الكثير من الإنجازات”، محذراً من أنه “إذا منحنا حماس هدنة مؤقتة فهذا سيسمح لها بإعادة بناء نفسها”.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن “إسرائيل” تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله من أجل توفير “محيط أمني” ومن ثم نقل نصف القطاع لسيطرة “حكومة مدنية” جديدة.

المصدر: مواقع إخبارية