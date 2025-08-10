دولي

مظاهرات حاشدة بمدن عربية وغربية تضامناً مع غزة

شهدت مدن عربية وغربية مظاهرات حاشدة تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وبإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع المنكوب.

ففي مدينة طنجة (شمال المغرب) طالب آلاف المحتجين -مساء أمس السبت- بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، رافضين التهجير والتجويع الإسرائيلي.

وردّد المحتجون شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، منها “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أميركان”، و”فلسطين تقاوم” وأدانوا عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وفي مدينة أغادير(جنوب البلاد) نظم متظاهرون وقفة احتجاجية دعما لفلسطين، تحت شعار “غزة.. تجويع يسابق الرصاص.. أميركا عدوة المسلمين وراعية الصهيونية”. وشارك فيها عشرات الحقوقيين والمواطنين بدعوة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية).

ومن الشعارات التي رددها المحتجون “أبدا لن ننسى، فلسطين والأقصى”، و”يا للعار، غزة تدمر”، و”غزة تحت الحصار”.

وفي تونس، شارك مساء أمس في مظاهرة احتجاجية مئات النشطاء من “أسطول الصمود” وجمعية “أنصار فلسطين” أمام المسرح البلدي، وتجمعوا في مظاهرة احتجاجية واحدة رافعين شعارات تندد باستمرار الإبادة والحصار والتجويع في غزة.

كما شهدت مدينة إسطنبول التركية مسيرة بعنوان “كن أملا لغزة” شارك فيها آلاف المواطنين والأجانب.

ودعت للمسيرة “منصة دعم فلسطين” (التي تضم 15 منظمة مدنية) بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى جرائم الإبادة الإسرائيلية.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات من قبيل “إسرائيل القاتلة، اخرجِي من فلسطين” و”أطفال غزة ينتظروننا”.

كما شهدت أمستردام الهولندية مظاهرات حاشدة دعا المشاركون فيها الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات صارمة وقطع العلاقات السياسية والعسكرية، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاجات بالشوارع وأمام المؤسسات العسكرية حتى تحقيق مطالبهم.

وفي العاصمة السويدية، طالب متظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة مندّدين باستمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وعبّروا عن رفضهم القاطع لسياسة التجويع الممنهج ولخطة الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه قسراً.

ودعا المتظاهرون الغرب إلى اتخاذ موقف حازم من إسرائيل، وفرض عقوبات جدية عليها لإجبارها على وقف جرائمها والقبول بدولة فلسطينية مكتملة السيادة.

وطالب المتظاهرون بملاحقة الضالعين في جريمة الإبادة من عسكريين وسياسيين إسرائيليين. ودعوا الشعوب الغربية لتكثيف جميع أشكال المقاطعة لإسرائيل وداعميها من شركات وأنظمة.

وفي جنيف، تظاهر آلاف السويسريين وتجمعوا في “الحديقة الإنجليزية” ونظموا اعتصاما على الشارع الرئيسي المقابل للحديقة للتعبير عن رفضهم للتجويع وحرب الإبادة.

وتحولت المظاهرة إلى مسيرة جابت أحياء المدينة ساعات طويلة حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات مناهضة للعدو الاسرائيلي وداعمة لفلسطين بالإنجليزية والفرنسية والعربية.

كما قرع المشاركون الأواني الفارغة، في إشارة إلى التجويع والوفيات بسبب الجوع في غزة، ودعوا إلى مقاطعة إسرائيل، وانتقدوا الحكومة السويسرية “لتعاونها مع إسرائيل”.

وشهدت العاصمة الألمانية مظاهرة لمئات الأشخاص، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في قطاع غزة” و”الحرية لفلسطين” و”نحن ضد الإبادة” و”صمتكم يقتل”، و”أوقفوا تجويع غزة”.

كما احتشد متظاهرون في العاصمة النرويجية مطالبين بوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمجوعين في قطاع غزة.

كذلك في تشيلي، نظم المئات مظاهرة بعنوان “الأواني الفارغة” للتنديد بسياسة التجويع الإسرائيلية.

وفي لندن، اعتقلت الشرطة البريطانية السبت 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمجموعة “فلسطين أكشن” التي حظرتها الحكومة في يوليو/تموز الماضي، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وتدخلت شرطة لندن لفض المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة، وحمل متظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارة “أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن”.

وأعلنت شرطة لندن في بيان توقيف مئات المتظاهرين، ويعتقد أن العدد هو الأعلى على الإطلاق في احتجاج واحد بالعاصمة البريطانية بتهمة “دعم منظمة محظورة”.

وبدعم أميركي، يرتكب العدو الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر: مواقع إخبارية