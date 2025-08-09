دولي

الشرطة البريطانية تعتقل 150 شخصًا لدعمهم منظمة “فلسطين أكشن”

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، السبت، عن اعتقال ما لا يقل عن 150 شخصًا خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة “فلسطين أكشن” التي حظرتها الحكومة الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وذكرت الشرطة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “اعتقلنا 150 شخصًا في ساحة البرلمان. لا يزال هناك أشخاص يحملون لافتات مؤيدة لمجموعة فلسطين أكشن، وعناصرنا يواصلون التقدم بين الحشود وتوقيف مزيد من الأشخاص”.

وتظاهر العشرات في وسط لندن، رافعين لافتات تأييد لحركة “Palestine Action” المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، رغم حظرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، بعد أن نفّذ ناشطون منها اقتحامًا لقاعدة جوية في إنجلترا وألحقوا أضرارًا بطائرتين.

ويواجه المشاركون في هذه الفعالية خطر السجن لفترات قد تصل إلى 14 عامًا لمجرد رفع لافتات تحمل دعمًا للحركة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالإبادة الجماعية المرتكبة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، فيما جلس عشرات المشاركين أمام مبنى البرلمان البريطاني حاملين لافتات مماثلة، قبل أن تتدخل الشرطة وتصادر بعضها.

المصدر: أ.ف.ب.