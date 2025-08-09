تقارير مصورة

لبنان والمنطقة تحت وطأة موجة حرّ شديدة وتحذيرات من اندلاع حرائق

يشهد لبنان والمنطقة موجة حرّ لافتة، وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الأحد غائمًا جزئيًا مع ارتفاع درجات الحرارة، مصحوبًا بنسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة، ما يزيد الإحساس بالحرارة، إضافة إلى تشكّل الضباب على المرتفعات بدءًا من مستويات منخفضة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأوضحت المصلحة في نشرتها أن الكتل الهوائية الحارة ستشتدّ على لبنان خلال اليومين المقبلين، خصوصًا في المناطق الداخلية حيث قد تلامس الحرارة 45 درجة مئوية، فيما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يفاقم الإحساس بالحر. ومن المتوقع أن يخفّ تأثير هذه الكتل نسبيًا يوم الاثنين، وتستمر الأجواء الحارة حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تبدأ بالانحسار تدريجيًا.

كما حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية نتيجة هذه الظروف.

وبالنسبة لطقس اليوم السبت، توقعت المصلحة أن يكون غائمًا جزئيًا مع ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة، ما يزيد الشعور بالحر، مع تشكّل الضباب على المرتفعات بدءًا من مستويات منخفضة صباحًا ومساءً.

أما الأحد، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة في الداخل، مع انخفاض طفيف في المناطق الجبلية والساحلية، فيما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة، ويستمر تشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانًا.

ويوم الاثنين، يكون قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى مستقرة على الساحل، مع تراجع محدود في نسبة الرطوبة، وتشكّل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة صباحًا.

أما الثلاثاء، فيكون الطقس قليل الغيوم إجمالًا، دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الجبال والداخل التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، فيما ترتفع على الساحل.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا حسين عواد.

المصدر: موقع المنار