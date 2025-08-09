الصحف

عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 09/08/2025

العناوين

النهار:

-الترحيب الخارجي رافعة للتحول اللبناني وبراك يعود مجددا

نداء الوطن:

-جوزاف ونواف… شجاعة استرداد الدولة

-تشكيك أميركي باستعادة «الحزب» لقدارته

الاخبار:



-مخاوف من تمدّد إسرائيلي نحو البقاع وتحريك الجبهة الشرقية

-تجريد لبنان من قوته الدفاعية: الانتحار الإستراتيجي

-واشنطن والرياض لرجالهما: ما زال أمامكم الكثير

-السفيرة الأميركية تهدّد

-قرار لـ«الشورى» قد يُطيح بـ 26 ضابطاً في «أمن الدولة»

اللواء:

-الكرة في ملعب الإحتلال بعد قرارات الحكومة.. وبراك عائد

-المشهد السياسي يميل إلى التبريد لا التصعيد.. وترحيب عربي ودولي بقرار حصر السلاح بيد الدولة

الشرق:

-تقاطع حزب السلاح مع «كلنا إرادة» وأبعاد الحملة ضد الصحناوي

-ترحيب عربي ودولي بالقرارات التاريخية للحكومة

الجمهورية:

-أزمة القرارين مرهونة بـ«حل عقلاني

-غليانٌ خطير يسود الشارع

الديار:

-ربط نزاع بين الحكومة والثنائي الشيعي بانتظار 31 آب

-هل حصل سلام على تطمينات اميركية بالتمديد لليونيفيل دون تعديلات؟

-حزب الله ضد اي تحرك في الشارع وتنسيق مع الجيش لضبط الاوضاع

البناء:

ترامب يرعى اتفاق أذربيجان وأرمينيا لقطع التواصل البرّي بين روسيا وإيران

نتنياهو يُقرّ خطة تهجير غزة ومجلس الأمن يناقشها اليوم وألمانيا توقف الأسلحة

رعد: الموت أشرف من تسليم السلاح… بري الأخ الأكبر… ونميّز عون عن سلام

الاسرار

نداء الوطن :

رُصِدت اتصالات من وزراء ثنائي “حزب الله” وحركة “أمل” ببعض الدوائر في السراي الحكومي، ما اعتُبِر محاولة لإيصال رسالة أن سقف التصعيد قد بلغ مداه، وأن العودة إلى طاولة مجلس الوزراء حتمية.

طالبت جهات سياسية بتنبيه “حزب الله” وإعلامه بعد الحملات التي تشن على السعودية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما يشكل انتهاكًا لالتزام لبنان بحسن العلاقات مع الدول العربية وما سيترك ذلك من انعكاسات اقتصادية سلبية.

أبدى سكان منطقة جونيه والمعاملتين ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية وأدت إلى توقيف العشرات من تجار المخدرات وشبكات ترويج الأعمال المخلّة بالآداب.

اللواء:

همس

سجلت جهات متابعة التزاماً دقيقاً لعناصر من حركة سياسية بعدم المشاركة في التجمعات التي حصلت ليل الخميس- الجمعة..

غمز

تواصل وزير كانت مواقفه موضع اهتمام ومتابعة مع مرجع نافذ بالواسطة لحسابات بالغة الدقة عند المعنيِّين..

لغز

تنتظر جهات خدماتية وصناديق ضامنة عودة وزير سيادي للتوقيع على معاملات لها طابع الضرورة الملحَّة.

الجمهورية :

لم يعلَن عن اتصال هاتفي أجراه رئيس دولة أوروبية بمرجع لبناني من أجل بذل أقصى جهد لتجنيب لبنان احتجاجات ميدانية.

تمّ التوافق بين قيادتَين بارزتَين على انتظار ماهية كلمة فاصلة كُلِّفت بها مؤسسة وطنية عريقة في ملف بالغ الحساسية.

سُئل مرجع سياسي عن أنباء تحدّثت عن وصول موفد رئاسي بارز إلى لبنان فأجاب: لستُ على اطلاع بذلك ولم يَطلب أحد موعداً له حتى الآن.

البناء:

خفايا

تقول مصادر عربية إنها رغم إعلان تأييد قرار الحكومة اللبنانية تشعر أن القرار قفزة في المجهول بعدما ظهر أنه لم يتمّ التمهيد له بأي ترتيبات تتيح ولو تطبيقاً جزئياً أو تدريجياً له وإن ما فعلته الحكومة هو أنها ألقت حجراً في بئر وقالت إنها قامت بما عليها وعلى رعاتها إنقاذها من الورطة أو إيجاد آليّات تنفيذية لقرار الحكومة بأدوات خارجيّة مثل شن حرب إسرائيلية على لبنان.



وهذا سوف يزيد تعقيد الأمور ويفتح مزيداً من الاحتمالات المعقدة وغير الواضحة. وربما إذا مرّ موعد نهاية العام ولم تستطع الحكومة التقدّم نحو تنفيذ قرارها وغلب الحرص على الاستقرار لدى قيادة الجيش ومنعها تقديرها للمخاطر من دخول الصدام مع حزب الله بموافقة أميركية تحرص على وحدة الجيش ومقدراته فربما تصبح التضحية بالحكومة أقلّ كلفة من التضحية بالجيش أو شنّ حرب إسرائيلية ويصبح انتظار الانتخابات النيابية مع حكومة تصريف أعمال ليبنى على نتائج الانتخابات شكل وتوازنات الحكومة الجديدة.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن مناخات دولية معاكسة لخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تسود الأجواء عشيّة انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة احتلال غـزة وإن الشارع العالمي الذي أصبحت الغلبة فيه لمناهضي “إسرائيل” حاضر في سياسات الحكومات بالرغم من الدعم الأميركي اللامحدود لـ”إسرائيل”. وهذا يعني عجز “إسرائيل” عن تحقيق إنجازات سريعة. وهذا ما يعترف رئيس أركان جيش الاحتلال باستحالته، فإن المزيد من العزلة لـ”إسرائيل” سوف تكون النتيجة الوحيدة لخطوة الحرب الجديدة وانضمام دول إضافيّة إلى مسار فرض عقوبات على “إسرائيل” والاعتراف بدولة فلسطين.

وفي هذا المسار لا تبدو “إسرائيل” أمام ضوء في آخر النفق، رغم كل ما يبدو من إفراط في استخدام القوة وقدرة على القتـ.ـل والتدمير والتجويع والتوحش.

