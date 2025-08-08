لبنان

ارسلان: ما حصل مشهد مخز يكرّس الشرذمة والانقسام بين اللبنانيين

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، المير طلال أرسلان، في تصريح تعليقًا على قرار الحكومة بالأمس بشأن الورقة الأميركية:”ما حصل مشهدٌ مُخزٍ يُكرّس الشرذمة والانقسام بين اللبنانيين”.

وتساءل:” أين هي الاستراتيجية الدفاعية التي وردت في خطاب القسم والبيان الوزاري؟ وهل لبنان بحاجة إلى مزيد من الضغوط والمغامرات في ساحته الداخلية؟”.

وأضاف:” لو اجتمع العالم كلّه، وخسرنا وحدتنا كلبنانيين، فماذا نكون قد ربحنا؟”

وختم بالقول: “ما جرى معيب ومستهجن، ويدلّ على استخفاف في التعاطي مع الشؤون الوطنية والاستحقاقات الكبرى،كفى مغامرات، كفى ارتجالًا”.

.

المصدر: مواقع