    لبنان

    ارسلان: ما حصل مشهد مخز يكرّس الشرذمة والانقسام بين اللبنانيين

      قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، المير طلال أرسلان، في تصريح تعليقًا على قرار الحكومة بالأمس بشأن الورقة الأميركية:”ما حصل مشهدٌ مُخزٍ يُكرّس الشرذمة والانقسام بين اللبنانيين”.
      وتساءل:” أين هي الاستراتيجية الدفاعية التي وردت في خطاب القسم والبيان الوزاري؟ وهل لبنان بحاجة إلى مزيد من الضغوط والمغامرات في ساحته الداخلية؟”.
      وأضاف:” لو اجتمع العالم كلّه، وخسرنا وحدتنا كلبنانيين، فماذا نكون قد ربحنا؟”
      وختم بالقول: “ما جرى معيب ومستهجن، ويدلّ على استخفاف في التعاطي مع الشؤون الوطنية والاستحقاقات الكبرى،كفى مغامرات، كفى ارتجالًا”.
      المصدر: مواقع