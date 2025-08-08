دولي

ألمانيا تقرر تعليق تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة للعدو

أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن “ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل”، وذلك رداً على خطة الأخيرة للسيطرة على مدينة غزة.

وفي بيان، قال ميرتس إنّه “في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.

وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبراً عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.

وخلال الجلسة، التي عقدت ليل الخميس- الجمعة واستمرت 10 ساعات، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من المخاطر التي قد تترتب على هذه الخطوة، قائلًا: “إذا بدأنا باحتلال غزة، فإن حياة الأسرى ستكون في خطر. لا توجد وسيلة تضمن عدم إصابتهم. أقترح أن تُبعدوا عودة المختطفين عن أهداف القتال”.

