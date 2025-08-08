لبنان

الشيخ ياسين: قرار الحكومة خيانة لدماء الشهداء من الجيش والشعب والمقاومة

أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “ما قام به رئيس الحكومة بالامس هو انقلاب على الشعب الذي لولاه لم يبق لبنان ولا وزاراته”، وشدد على ان “هذا القرار هو خيانة لدماء الشهداء وجراح الجرحى من الجيش والشعب والمقاومة وبالتالي خيانة للوطن لان فيه ضرب لصيغة العيش المشترك والميثاق الوطني وروح لبنان التوافقية”.

وأضاف الشيخ ياسين في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور الجنوبية ان “المقاومة ليست محصورة في حزب او طائفة كما يصورها خصمها وعدوها بل هي مقاومة وطنية شاملة من كل المناطق والطوائف وهي خرجت من الشعب الذي من الطبيعي ان يحمي نفسه وليست كالقرارات التي تهاجمها والتي تأتي اوامر خارجية خدمة لاعداء لبنان والتي ترى ان الانبطاح امام العدو هو سيادة والمقاومة هي ارتهان”.

وتابع الشيخ ياسين ان “المقاومة هي الاكثر حرصا في هذا الوطن على الوحدة والحوار والاستقرار في حين ان المسؤولين يريدون اخذ البلد ليس فقط الى فتنة وحرب اهلية بل جعله لقمة سائغة للعدو الاسرائيلي”، ورأى ان “قرار الحكومة هو قرار غير دستوري وغير ميثاقي وغير وطني ولذا فكل ما يتعلق به لا قيمة فعلية له ولبنان سيبقى وطنا نهائيا لجميع ابنائه الذين لن يتركوا عوامل قوتهم التي لا تبدأ بالوحدة الوطنية ولا تنتهي بالسلاح وطالما ان الاعداء تتربص بلبنان سيبقى السلاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام