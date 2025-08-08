لبنان

“المؤتمر الشعبي”: كل ما يهم الإدارة الأميركية هو “إسرائيل” وأمنها

رأى “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان له، الجمعة، أن “المشكلة الأساس لا تكمن في مضمون أهداف ما يُسمّى ورقة بارّاك، على الرغم من الملاحظات الجوهرية والكثيرة على تفاصيلها، وإنما في الانحياز الأميركي الأعمى للعدو الصهيوني على مرّ مراحل الصراع العربي – الإسرائيلي”.

وأكد المؤتمر أن “كل ما يهم الإدارة الأميركية هو إسرائيل وأمنها، وتجريد المنطقة المحيطة بها من أي إمكانية لمقاومة مشاريعها”، موضحًا أن “التجارب مع الإدارة الأميركية لا تُبشّر بالخير إطلاقًا حول مصداقيتها في تنفيذ مضمون الورقة، والشواهد كثيرة”.

ولفت المؤتمر إلى أنه “إذا كانت الإدارة الأميركية فعلاً جادة في حماية لبنان، فلتبدأ بإجبار العدو الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاته اليومية، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ولتمدّ الجيش اللبناني بالسلاح القادر على حماية لبنان من العدو الصهيوني، ثم يأتي بند حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام