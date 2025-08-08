عربي وإقليمي

“الجهاد”: الاغتيالات لن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا على مواجهة العدو

نعت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، الجمعة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادي الشهيد أبو خليل وشاح، ومرافقه الشهيد مفيد حسن، اللذين ارتقيا جراء استهداف إسرائيلي، يوم الخميس شرقي لبنان.

وقالت الحركة إن “هذا العدوان الصهيوني الحاقد يؤكد أن كيان العدو يخوض حربًا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة وكوادرها، كما يُمثّل عدوانًا جديدًا على لبنان وشعبه، وانتهاكًا لسيادته”.

وتقدمت الحركة من “الجبهة الشعبية ومن أسرة الشهيدين بأحرّ التعازي”، وأكدت أن “هذه الاغتيالات لن تزيد شعبنا وقواه المقاومة إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدو الإسرائيلي”.

يُذكر أن طيران العدو الإسرائيلي اعتدى، الخميس، على منطقة عنجر، مستهدفًا سيارة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

المصدر: فلسطين اليوم