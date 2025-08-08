عربي وإقليمي

العدو الإسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، فيما احتجزت في قلقيلية عائلة الشاب محمود ذياب للضغط عليه لتسليم نفسه، قبل أن تعتقل الشاب عبود ذياب عقب مداهمة منزله”.

وتابعت المصادر أن “قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل أبو ظهير في جنين، وحاصرت حارة دار العطا واعتقلت الشابين حمادة الزيدان ويوسف الشامي، وسط انتشار عسكري كثيف”، وأضافت أن “مواجهات اندلعت في بلدة حوارة جنوب نابلس، تزامنًا مع اقتحام عدة مناطق في المحافظة، شملت بيت إيبا، والمنطقة الشرقية، ومخيم بلاطة، حيث اعتُقل الشاب أحمد مشة بعد مداهمة أحد المنازل”.

ولفتت المصادر إلى أن “قوة عسكرية اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل وداهمت منازل المواطنين، فيما شهدت محافظة بيت لحم اقتحامًا لقرية المنيا شرق المحافظة”، وتابعت أن “الاقتحامات طالت أيضًا بلدة زيتا شمال طولكرم، في حين واصلت جرافات المستوطنين أعمال التجريف والتوسعة في البؤرة الاستيطانية المقامة حديثًا شرق بلدة سالم شرق نابلس، في إطار سياسة توسيع الاستيطان بالمنطقة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام