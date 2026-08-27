الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية

رفضت الصين اتهامات وزارة العدل الأمريكية لها بأن هاكرز بزعم واشنطن على صلة بالحكومة الصينية، اخترقوا شبكات عدد من الأجهزة والوكالات الحكومية الأمريكية.

ونفى المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن، يوم الأربعاء، علمه بالهجمات التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، مضيفا أن “الصين تدافع باستمرار عن الأمن السيبراني”.

وأكد أن “الحكومة الصينية تعارض بحزم الهجمات السيبرانية بشتى أشكالها وتحاربها وفقا للقانون”.

وأضاف: “ندعو الجانب الأمريكي إلى الكف عن استغلال مسائل الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين”، مشيرا إلى أن الصين تعارض “استغلال الولايات المتحدة لموضوع الأمن القومي كذريعة لفرض قيود تمييزية على الشركات الصينية”.

وشدد على أن بكين “ستدافع بحزم عن حقوقها المشروعة ومصالح الشركات الصينية”.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن هاكرز مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ومجلس الاحتياطي الفدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة وغيرها من الأجهزة والهيئات الأمريكية.

المصدر: وكالة تاس الروسية