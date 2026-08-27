160 قتيلًا ومئات المفقودين جراء فيضانات على الحدود بين النيبال والتيبت

قضى أكثر من 160 شخصًا جراء فيضانات وانزلاقات تربة ضربت الحدود بين النيبال وإقليم التيبت الصيني، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثا عن مئات ما زالوا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود عشرات الأشخاص وهم يفرّون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين مبنى متعدّد الطبقات قبل أن تبتلعه بالكامل، متسبّبة أيضا في قذف شاحنات وحافلات بعيدا.

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بسقوط ثلاثة قتلى و265 مفقودا جراء انهيار طيني في معبر حدودي في التيبت، مشيرة إلى وقوع “خسائر بشرية فادحة”.

وقالت الشرطة النيبالية إنها انتشلت 157 جثة جراء “الفيضانات المدمرة”، مشيرة إلى أن عناصرها يواصلون العمل على نقل العائلات المقيمة في المناطق المعرّضة لخطر الفيضانات إلى مواقع آمنة، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الطين والركام.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد حشدت سلطات التيبت نحو 800 من عناصر الطوارئ و150 آلية، إضافة إلى كلاب بوليسية مدربة وقوارب سريعة للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

ووفق وزارة السياحة النيبالية، لا يزال 403 سياح، بينهم 341 أجنبيّا من جنسيات مختلفة، في عداد المفقودين.

وأوضحت هيئة السياحة أن 142 مواطنا هنديا إضافة إلى مواطنين من أستراليا وبريطانيا وماليزيا وهولندا والبرتغال وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، سجّلوا في عداد المفقودين.

في السياق، قال ديفيد فيشر، ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في النيبال، إن “قرى ومناطق تجارية مُحيت من الوجود”، لافتا إلى أن الاتحاد سيرسل إمدادات طارئة إلى المناطق المنكوبة.

من جهته، تعهّد رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه تسخير كل الإمكانات لمواجهة الكارثة، قائلًا إن “الألم والخسارة اللذين تعرّضتم لهما ليسا بالأمر الهيّن، لكنني أؤكد لكم أنكم لستم وحدكم، فالدولة تقف بجانبكم بكل ما تملك من وسائل وإمكانات”.

المصدر: وكالة يونيوز