الخارجية الروسية: كييف أضعفت موقفها التفاوضي باعتمادها أساليب إرهابية ضد المدنيين

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، بأن كييف أضعفت موقفها التفاوضي باستخدامها أساليب تخريبية وإرهابية ضد المدنيين.

وقال غالوزين: “بعض المقترحات التي وافقت روسيا على دراستها بجدية قانونيا وعمليا فقدت جدواها بعد لجوء كييف إلى أساليب تخريبية وإرهابية ضد المدنيين”.

وأضاف: “لن تُناقش هذه المقترحات بعد الآن، وسيتم استبعادها من طاولة المفاوضات”.

وأكد على أن “نظام كييف أضعف موقفه التفاوضي بشكل كبير”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن نظام كييف، باستهدافه مرافق مدنية داخل روسيا، قد فتح “صندوق باندورا”، مما أدى إلى تلقيه ضربات استهدفت قطاعاته الأكثر حساسية.

وشدد الرئيس بوتين على أن الهجمات الأوكرانية على أهداف اقتصادية ومدنية داخل روسيا كانت “مغامرة فاشلة” لم تحقق أي اختراق عسكري، وفي المقابل، صعدت موسكو ضرباتها على منشآت الصناعات الدفاعية والقطاعات الاقتصادية الحساسة في أوكرانيا، معتبرا أن الضربات الروسية “أكثر تدميرا”.

يذكر أن “صندوق باندورا” هو أسطورة إغريقية ترمز إلى مصدر كل الشرور التي تخرج إلى العالم حال فتحه. ويستخدم هذا التشبيه للإشارة إلى أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية – وخاصة استهداف البنية التحتية الاقتصادية والمدنية – قد أطلقت سلسلة من الردود الروسية القاسية التي تطال قطاعات حساسة في أوكرانيا، وكييف هي المسؤولة عن العواقب.

المصدر: روسيا اليوم