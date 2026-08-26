«رويترز»: شركات نفط تتجنب السفن المدرجة على القائمة السوداء الإيرانية

أظهرت بيانات أولية أن خمس سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو رقم لم يتغير كثيراً عن اليوم السابق، لكنه يقل بشكل كبير عن متوسط العشرة أيام البالغ 15 سفينة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة «كبلر» لتتبع السفن أن ناقلتين تحملان غاز البترول المسال وناقلة تحمل القار (الإسفلت) خرجت من المضيق، فيما دخلت ناقلتان فارغتان إلى الممر المائي من خليج عُمان. وكانت أربع سفن لشحن السلع الأولية قد عبرت المضيق يوم الاثنين.

شركات الشحن تقيّم التحذير الإيراني

وفي هذا السياق، كشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن ثلاث شركات تكرير نفط هندية على الأقل وشركة طاقة عالمية كبرى تعتزم التوقف عن استخدام السفن المدرجة على القائمة السوداء الإيرانية الجديدة، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، بسبب مخاوف أمنية.

وقال أحد المصادر، وهو يعمل في شركة تكرير هندية: «سنتجنب أن تتعامل سفننا المستأجرة مع عمليات النقل من سفينة إلى سفينة أو أي شيء يتعلق بالسفن غير الممتثلة فيما يتعلق بشحنات الشرق الأوسط».

وكانت طهران قد أعلنت، الأحد، قائمة سوداء تضم 45 سفينة قالت إنها خالفت قواعدها المتعلقة بعبور مضيق هرمز، محذرة من اتخاذ إجراءات ضد أي سفن تنقل شحنات معها، في تصعيد لتهديداتها بشأن الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت شركة «كبلر» إن المشترين الأكثر حرصاً على الامتثال للقوانين يُتوقع أن يتجنبوا هذه السفن مستقبلاً، لكنها رجحت أن يعاد توجيه التجارة عبر سفن بديلة أو أطراف مقابلة أو مواقع نقل أخرى، بدلاً من توقفها بالكامل.

وأفادت مصادر أخرى في قطاعي التجارة والشحن بأن عدداً من شركات استئجار السفن وشركات الشحن تجري مناقشات داخلية بشأن مواصلة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وتقيّم التحذير الإيراني.

وقال أحد المصادر، وهو مشترٍ للنفط الخام من الخليج، إن شراء النفط على أساس التسليم إلى الوجهة النهائية سيكون أكثر أماناً من تسلّمه على ظهر السفينة في مواقع النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان.

وتضم القائمة الإيرانية بعض ناقلات النفط المملوكة أو المستأجرة من قبل شركة «أرامكو» السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وتشير بيانات الشحن إلى أن هذه السفن استخدمت لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال من الخليج، قبل إجراء عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة الفجيرة في الإمارات أو صحار في عُمان.

ويبدو أن الخطوة الإيرانية تستهدف ما يُعرف برحلات النقل المكوكية التي تنفذها دول خليجية منتجة للنفط، مثل الإمارات والسعودية، باستخدام ناقلات مخصصة لنقل النفط عبر مضيق هرمز، قبل تفريغه من خلال عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في خليج عُمان إلى ناقلات متجهة إلى المستخدمين النهائيين، وفقاً لـ«رويترز».

وكانت هيئة إدارة الممر المائي للخليج التابعة لإيران قد حذرت في وقت سابق من إدراج السفن التي تتعاون مع السفن المخالفة على قائمة المخالفين.

وقالت الهيئة في بيان إن السفن التي تخالف الترتيبات الإيرانية المتعلقة بالعبور من مضيق هرمز ستواجه في عبورها المستقبلي للمضيق قيوداً تشمل «الغرامة، أو الاحتجاز، أو المصادرة».

وأمس، اتفقت إيران وسلطنة عُمان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والتعاون في إزالة الألغام، بالتوازي مع مفاوضات للتوصل إلى ممر دائم وآلية مستقبلية لإدارة المضيق.

وقالت وزارتا الخارجية الإيرانية والعُمانية في بيان مشترك إن بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي أجريا مشاورات بنّاءة ركزت على «الأهمية التي يوليها البلدان لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، مع الحفاظ على سيادتهما وحقوقهما السيادية».

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام