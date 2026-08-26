نائب وزير الخارجية الإيراني: فتح مضيق هرمز مرهون بترتيبات إيرانية

أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان بشأن العبور في مضيق هرمز لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري، مشددًا على أن فتحه لن يتم إلا بترتيبات إيرانية وتنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بموجب مذكرة التفاهم.

وابرز النقاط التي جاءت على لسانه هي :

عرض مسار العبور المتفق عليه مع عمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال

مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت وسنتفاوض معها بشأن مسار دائم

اتفقنا مع عمان على أن تفعيل المسار المشترك في مضيق هرمز يعني إغلاق المسار الجنوبي

مضيق هرمز مغلق ولدينا إشراف كامل عليه ولا مصداقية للادعاءات بمرور السفن عبره

على أمريكا والدول الأخرى أن تعلم أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية

تفاهمنا مع سلطنة عٌمان بشأن مفاوضات فنية للاتفاق على مسار بديل للمسار السابق في هرمز

سنجري مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز

وختم إذا أرادت واشنطن العودة للمسار الدبلوماسي فعليها تنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم

المصدر: موقع المنار