قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرقي غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ321 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار واستمرار الحصار.

وأفاد مصدر محلي، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ووصلت بعض الطلقات إلى منطقة مفترق فش فرش المكتظة بالنازحين.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي مدينة رفح، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة جنوبي خانيونس.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة شرقي مدينة حمد شمالي مدينة خانيونس، ما أسفر عن إصابة مواطن.

وفي مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة.

واستشهد أمس ثمانية مواطنين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,288 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,290 إصابة، ووصلت حالات الانتشال إلى 813 حالة.

وسجلت الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,422 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,401 إصابة.

وتستمر قوات الاحتلال في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و”إسرائيل”، عبر القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين، في انتهاكات متواصلة للهدنة في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام