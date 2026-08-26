النفط يهبط 2% مع آمال إعادة فتح هرمز.. وبرنت دون 87 دولارا وسط ضبابية المحادثات الإيرانية-العمانية



تراجعت أسعار النفط نحو 2%، الأربعاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بعد تجدد الآمال بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز إثر إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان.



وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 1.78 دولار (2%) إلى 86.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، فيما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار (1.8%) إلى 80.87 دولار للبرميل.



وكان الخامان القياسيان قد تراجعا أكثر من 3% في الجلسة السابقة (الثلاثاء)، في ظل حساسية السوق لأي تطورات تتعلق بالملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب في فبراير/شباط.



وقال ميتسورو مورايشي، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: “تواصل السوق الاستجابة للتطورات المتعلقة بملاحة هرمز، وأدت الآمال في إحراز تقدم بالمحادثات بين إيران وعمان إلى موجة بيع”، مضيفا أن “ضبابية التوقعات دفعت إلى عمليات شراء لاقتناص الفرص، مما حدّ من مزيد من الخسائر، ومن المرجح بقاء الأسعار في نطاق ضيق حاليا”.



وأعلنت إيران استئناف المحادثات مع عمان حول إدارة المضيق، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.



وقال البلدان، الثلاثاء، إنهما ناقشا إنشاء “ممر ملاحي مشترك مؤقت” عبر المضيق، واتفقا على تطهيره من الألغام، في خطوة قد تمهد لاستئناف جزئي لحركة الشحن.



وفي مؤشر على تراجع مخاطر التصعيد القصير الأجل، أفاد مصدران مطلعان لـ”رويترز” بأن الولايات المتحدة قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي كانت قد أُخليت أو خفض عدد أفرادها خلال التوتر مع إيران، مع عمل بعض السفارات في البداية بأقل من طاقتها الكاملة.

المصدر: رويترز