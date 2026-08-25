ارتفاع طفيف في أسعار النفط مع ترقب تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران

انتعشت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.3%، إلى 92.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً أو 0.4% إلى 85.38 دولاراً للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع في ظلّ عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال محلّلو السلع الأولية في “آي.إن.جي” في مذكّرة اليوم الثلاثاء: “يبدو أنّ السوق لم تتأثّر كثيراً بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ يعتبر المتعاملون أنّ الجهود الأميركية الرامية لحثّ الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير في السوق”.

وبينما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أمس الاثنين إنّ الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضدّ إيران، تتحوّل البلاد نحو ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية، وهو ما قال محللون إنه بدّد المخاوف بشأن التهديدات التي قد تتعرّض لها إمدادات النفط في “الشرق الأوسط” بسبب الحرب.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في ‌”كيه.سي.إم”: “يبدو ⁠أنّ الأسواق تقيّم الضغوط الاقتصادية على أنها مسار أقل خطورة بالنسبة إلى الإمدادات مقارنة بالعمل العسكري، وهذا هو السبب في أنّ ردّ الفعل الأوّلي كان انخفاض أسعار النفط بدلاً من ارتفاعها بشكل حادّ”.

وحذّر من أنّ “إيران لا تزال تحتفظ بالقدرة على الردّ من خلال تعطيل حركة الشحن البحري، وهو سبب استمرار علاوة متبقّية على سعر النفط”.

ومما يؤكّد هذه التهديدات، أنّ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت ⁠أنّ ناقلة نفط أصيبت اليوم الثلاثاء بمقذوف مجهول وتعطّلت على بعد نحو تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتراً) شمال شرقي شيصة في سلطنة عمان.

المصدر: رويترز