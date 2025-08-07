لبنان

باسيل : من المعيب ان تجتمع الحكومة اللبنانية لإقرار ورقة أمريكية!

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى السابع من آب انه من المعيب ان تجتمع الحكومة اللبنانية لإقرار ورقة أمريكية.

واضاف باسيل :” من يعيش خاضعا لأجنبي يكون بلا كرامة و نريد العيش بسلام لكن ليس باستسلام وذل وعلى من يسمي نفسه سيادياً يجب أن يعيشها بكل مفهومها ومضمونها”.

وتابع :” كونوا سياديين بالشكل وأقله أن تحافظوا على السيادة بالشكل ، اقله ان تخرج الحكومة وتقول هذه ورقة استراتيجية دفاعية وورقة لبنانية وليس أن تقر ورقة أميركية! “.

واضاف:” نحن ولدنا من قلب الشرعية ورحم الجيش اللبناني ونحن من يريد حصرية السلاح وان يكون القرار عند الدولة بمؤسساتها ولكن لا يمكن الا نبكي عندما نرى هذا الانصياع للخارج”.

المصدر: موقع المنار