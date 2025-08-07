عربي وإقليمي

الحرس الثوري الايراني: أي تهديد لأمن البلاد ووحدة اراضيها سيُواجه برد شديد

أكد حرس الثورة الايراني في بيان بمناسبة مرور اربعين يوما على شهداء الاقتدار أن “اي تهديد ضد امن ووحدة اراضي البلاد، سيواجه برد فعل شديد ويفوق تخيل العدو وسيكون أقسى بكثير من الوعد الصادق 3 بالنسبة للمعتدين مثيري الحروب”.

وحيا الحرس الثوري في بيانه أمس الاربعاء ذكرى اربعين شهداء اقتدار ايران الاسلامية لا سيما الشهداء القادة الفريق محمد باقري والفريق غلام علي رشيد والفريق حسين سلامي والفريق علي شادماني واللواء امير علي حاجي زادة وباقي الشهداء الابرار وكذلك العلماء ومختلف شرائح الشعب بمن فيهم النساء والاطفال في الدفاع المقدس لـ 12 يوما.

واضاف البيان “اننا في حرس الثورة الاسلامية اذ نؤدي التحية والاحترام لمقام هؤلاء الشهداء الابرابر نؤكد على الوفاء بالاهداف المقدسة للشهداء الابرار على طريق استمرار مسيرة الثورة وتقدم البلاد”.

وتابع |اننا وفي ظل المواقف الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية لقائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة حول الدفاع المقدس لـ 12 يوما والحرب الامريكية والكيان الصهيوني المفروضة، التوجيهات التي دللت بوضوح على شجاعة وصمود الشعب الايراني والقوات المسلحة المقتدرة للبلاد في مواجهة الجبهة العالمية للاستكبار، فاننا نعتز بهذا النصر التاريخي المبين”.

كما أعلن الحرس الثوري انه “للمرة الاولى في التاريخ، فان الشعب الايراني دخل ساحة الدفاع للتصدي للحرب والعدوان المفروضين والمباشرين للقوى الاستكبارية والالحادية الكبرى في العالم اي امريكا المجرمة والكيان الصهيوني العنصري القاتل للاطفال وخرج من هذه المعركة التاريخية مرفوع الراس”.

وتابع أن “من المكاسب البارزة والفذة للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع المقدس ضد امريكا والصهيونية على مدى 12 يوما، هو التنفيذ الناجح للعمليات الدقيقة والذكية “الوعد الصادق 3″ و” بشارة الفتح” والتي استطعنا فيها رغم كل التهديدات والضغوطات الدولية، فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني وامريكا”، مشيراً إلى ان هذا يؤكد “قدراتنا الدفاعية والهجومية في ميدان الرد على الاعداء، والذي تبدى في ظل الاقتدار والتدابير الاستراتيجية والحكيمة ولذلك فاننا نطمئن الشعب الايراني النبيل باننا سنواصل باذن الله مسار تعزيز قوة الردع اكثر من السابق”.

واضاف أن “العالم يشهد اليوم ان الشعب الايراني يقف في اطار اهدافه الداعية للاستقلال بوجه العصابية الصهيونية والامريكية المجرمة، ويتمتع بالدعم العالمي ذات المغزى في التنديد بالاعتداءات الوحشية وعديمة الرحمة لامريكا والكيان الصهيوني”.

واكد الحرس الثوري ان الشعب الايراني “وفي مسيرة الاستقلال والحرية، لن يستسلم ابدا لضغوط وتهديدات الاعداء”، وأن هزيمة الاعداء “هو حصيلة القيادة الحكيمة والمقتدرة لقائد الثورة الاسلامية ووحدة وانسجام الشعب الايراني ودعمه للقوات المسلحة، وتحمل في طياتها عبرا ودروسا كثيرة خاصة لمعسكر الخصم. وتبرهن قبل كل شيء احقية واقتدار النظام الاسلامي والنظرة المتلازمة بالعزة والاحترام للايرانيين”.

المصدر: ارنا