الجمعة   
   21 08 2026   
   8 ربيع الأول 1448   
   بيروت 15:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الخارجية الصينية: الضغط الاقتصادي الأمريكي لن يحل صراع الشرق الأوسط

      قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط.

      وفي معرض حديثه في إيجاز صحفي دوري في بكين يوم الجمعة، قال لين إن “العقوبات والضغط لن يساعدا في حل المشكلة”، ودعا جميع الأطراف إلى معالجة التوترات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

      وقد رفضت الصين مرارا وتكرارا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، معتبرة أن التدابير غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفتقر إلى أساس في القانون الدولي.

      وجاءت تصريحات لين في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط الاقتصادي على إيران وتحث فيه بكين على الحد من علاقاتها الاقتصادية مع طهران.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      الصين | الخارجية ترفض مزاعم ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتصفها بـ”الافتراءات المحضة”

      الصين | الخارجية ترفض مزاعم ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتصفها بـ”الافتراءات المحضة”

      الصين ترحب بتوقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران

      الصين ترحب بتوقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران

      بكين تصف رئيس تايوان بـ«المحرّض على الحرب» وتعلن معارضتها ضم أراضٍ فلسطينية

      بكين تصف رئيس تايوان بـ«المحرّض على الحرب» وتعلن معارضتها ضم أراضٍ فلسطينية