الصين | الخارجية ترفض مزاعم ترامب بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وتصفها بـ”الافتراءات المحضة”

اتهمت الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”الافتراءات” يوم الجمعة، بعد أن قال إنّ الصين اخترقت بيانات الانتخابات الأمريكية.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: “المزاعم التي أدلى بها الجانب الأمريكي هي افتراءات محضة وتشويه خبيث طالما ثبت أنها ادعاءات لا أساس لها”.

وأكّدت الخارجية الصينية، أنّ بلادها تتمسك باستمرار بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ وقال لين جيان :” فهي لا تشغل بالها بالانتخابات الأمريكية ولم تتدخل فيها قط.”

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، الخميس، بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلناً أنّه سيرفع السرّية عن معلومات استخباراتية تكشف “نقاط ضعف صادمة” في النظام الانتخابي الأمريكي.

وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض ونقله التلفزيون “على مدى سنوات، بدءاً من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفّذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدّى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي”.

ولم تسفر أكثر من 60 دعوى قضائية رفعها ترامب وحلفاؤه عن أي حكم يثبت وجود تزوير قادر على تغيير نتيجة انتخابات 2020، كما لم تتوصل عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق من قبل وزارة العدل إلى أي نتيجة تدعم مزاعمه.

المصدر: وكالة يونيوز