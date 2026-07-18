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    محافظة هرمزغان جنوبي إيران: إغلاق عدد من المحاور والطرق في المحافظة عقب هجمات استهدفت بنى تحتية للمواصلات

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