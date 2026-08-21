محكمة في كرواتيا تقر بحبس متهم أوكراني في تفجيرات “السيل الشمالي”

قالت محكمة في مدينة بولا الكرواتية، في بيان، إنها أصدرت أمرا باحتجاز مواطن أوكراني تسعى ألمانيا إلى استلامه للاشتباه في تورطه في تفجير خطي أنابيب “السيل الشمالي”.

وجاء في بيان المحكمة: “تعلن المحكمة الإقليمية في بولا أن القاضي، وبموجب المادة 51 من قانون التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد أصدر قرارا في جلسة استماع عُقدت في 20 آب / أغسطس باحتجاز مواطن أوكراني تمهيدا لتسليمه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بناءً على مذكرة توقيف أوروبية”.

في 19 آب / أغسطس، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية عن اعتقال مواطن أوكراني في كرواتيا، يُشتبه في مشاركته في تفجير خطوط أنابيب الغاز. وذكرت النيابة الألمانية أن المعتقل وهو مواطن أوكراني يدعى فلاديمير ز، على صلة بالهجوم الإرهابي على أنابيب غاز “السيل الشمالي”.

ووفقا للتحقيقات، كان المحتجز من بين الأشخاص الذين قاموا بتركيب المتفجرات على خطوط أنابيب “السيل الشمالي”، بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق.

في يوم 21 آب / أغسطس عام 2025، تم في مقاطعة ريميني الإيطالية، اعتقال المواطن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف الذي يعتبره التحقيق الألماني، رأس المجموعة المتورطة في تفجير “السيل الشمالي” وبعد نقله إلى ألمانيا في 27 نوفمبر 2025، نفذ قاض ألماني أمر الاعتقال في اليوم التالي، وهو رهن الحبس الاحتياطي في مدينة هامبورغ منذ ذلك الحين.

في 26 ايلول / سبتمبر 2022، وقعت انفجارات تحت الماء بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، ما تسبب في أضرار جسيمة لثلاثة من الخطوط الأربعة لأنابيب الغاز “السيل الشمالي 1 و2” والتي تعد من أهم البنى التحتية للطاقة في العالم لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

المصدر: روسيا اليوم