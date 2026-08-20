في بيروت… السفارة الإيرانية تحيي ذكرى مرور أربعين يوماً على مواراة جثمان الإمام الخامنئي الى مثواه الأخير

مراسلنا علي عواضة ينقل لنا المراسم من السفارة الإيرانية في بيروت. المصدر: موقع المنار