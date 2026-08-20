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    تقارير مصورة

    في بيروت… السفارة الإيرانية تحيي ذكرى مرور أربعين يوماً على مواراة جثمان الإمام الخامنئي الى مثواه الأخير

    مراسلنا علي عواضة ينقل لنا المراسم من السفارة الإيرانية في بيروت.

    المصدر: موقع المنار

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