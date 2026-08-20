الاحتلال يسلم جثمان الطفل الشهيد سليم فقهاء بعد 5 أشهر من احتجازه

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل سليم سامي سليم فقهاء إلى ذويه، بعد نحو خمسة أشهر من احتجاز جثمانه.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن طواقمها تسلمت جثمان الطفل فقهاء، من بلدة سنجل شمالي رام الله، عند حاجز عين سينيا.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل مساعيها من أجل استعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ومتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة.

ونُقل جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة، تمهيدًا لمواراته الثرى في مسقط رأسه ببلدة سنجل عصر اليوم.

وكان الطفل سليم فقهاء قد استشهد في 17 آذار/مارس 2026، برصاص قوات الاحتلال على أطراف بلدة سنجل، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال جثمانه.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 798 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، بينهم أطفال وشهداء من الحركة الوطنية الأسيرة، إضافة إلى جثامين شهداء من قطاع غزة، في ظل عدم الكشف عن هويات بعضهم أو ظروف احتجازهم.

وتُعد سياسة احتجاز جثامين الشهداء من السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ سنوات، وتحرم بموجبها عائلات الشهداء من حقهم في دفن أبنائهم وتوديعهم وفق العادات والتقاليد، في انتظار استعادة جثامينهم وتسليمها لذويهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام