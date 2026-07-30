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    عربي وإقليمي

    شهيدان وعشرات الإصابات في غزة.. حصيلة العدوان تتجاوز 73 ألف شهيد

      أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 29 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

      وبحسب المصادر الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1209 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 3943 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين.

      ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 73 ألفاً و335 شهيداً، وسط استمرار أعمال البحث عن ضحايا واستكمال عمليات الإحصاء.

      وفي موازاة ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر الاعتداءات المتكررة والتنصل من التزاماته، ولا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى عرقلة سفر الجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع.

      المصدر: قناة العالم

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