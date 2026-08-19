تقرير مصور | حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون شهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت

شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المجاهد محمد علي موسى حجازي، الذي ارتقى دفاعا عن لبنان وشعبه. موكب التشييع الحاشد استقبلته روضة جنة الزهراء في الكفاءات على وقع نداءات التلبية والفداء والقبضات الثائرة ووسط نثر الورود والأرز.

تقدم الموكب النعش الطاهر الذي تنافس الأكف على حمله من الأحبة وعناصر كشافة الإمام المهدي.. وبعد تجديد العهد بالتمسك بالمقاومة وبحفظ وصية الشهداء، صلي على الجسد المبارك، ووري الشهيد بعدها في الثرى.



كما شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الشهيد المجاهد علي نسيم حسن الذي استشهد دفاعا عن لبنان وشعبه، حيث ارتفعت الهتافات والنداءات الملبية لينطلق بعدها موكب التشييع باتجاه روضة جنة الزهراء في الكفاءات، حيث تقدم النعش الطاهر الحشود على وقع لحن الشهادة الذي عزفته عناصر كشافة الإمام المهدي، بعدها كانت الوداع الأخير..ثم صلاة على الجسد المبارك فموارة في ثرى الأرض المقدسة هنا إلى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: موقع المنار